Hansainvest Real Assets ist Eigentümer des Solarparks, der in weniger als zwei Jahren in einem ehemalige Braunkohletagebau entstand. Abnehmer des Solarstroms ist Shell Energy Europe. Es ist wohl der größte zusammenhängende Solarpark in Deutschland. Eigentümer Hansainvest Real Assets proklamiert das sogar für Europa. Mit Sicherheit ist das Photovoltaik-Kraftwerk mit 605 Megawatt Gesamtleistung in Witznitz bei Leipzig eines der größten auf dem Kontinent bisher und seit Ende März auch vollständig am Netz, wie Hansainvest am Dienstag veröffentlichte. Entwickler der Photovoltaik-Anlage war Move On ...

Den vollständigen Artikel lesen ...