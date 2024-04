New York - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag nachgeben. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,66 Prozent tiefer bei 38'635,44 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,59 Prozent auf 5171,73 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,44 Prozent auf 18 021,30 Punkte. «Die Zeit, in der sich der Aktienmarkt auf schnelle Hilfe der US-Notenbank Fed verlassen konnte, ist vorbei», schrieb Jochen Stanzl vom Broker CMC ...

