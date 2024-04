Intel Corporation erlebt einen signifikanten Einbruch am Aktienmarkt, da Investoren und Analysten Bedenken hegen, dass Intels Kehrtwende hinter den Erwartungen zurückbleibt. Besonders besorgniserregend ist das Potenzial, dass das Unternehmen den Anschluss an die führenden Akteure im boomenden Markt für Künstliche Intelligenz verpasst. Die Aktie verzeichnete einen Jahresbeginn-Rückgang von 25%, was einen scharfen Gegensatz zu Erfolgen von Wettbewerbern wie Nvidia darstellt. Berichte von Einbußen der Foundry-Division, zusammen mit anderen Herausforderungen wie dem Verpassen wichtiger Technologiewellen und dem schrumpfenden PC-Prozessormarkt, haben dazu geführt, dass Analysten Intel mit Vorsicht betrachten.

Die bevorstehende Einkommensmeldung wird sehnsüchtig erwartet, da sie vielleicht Licht auf Intels Kapazität werfen könnte, sich im hochkompetitiven Marktgebiet zu behaupten. Mit [...]

