Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Angesichts der am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise mieden Marktteilnehmer Risiken, was zu klaren Abgaben führte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schloss mit einem Minus von 1,09 Prozent bei 4990,90 Punkten. Der französische Cac 40 fiel um 0,86 Prozent auf 8049,17 Zähler. Der britische FTSE 100 sank um 0,11 Prozent auf 7934,79 Punkte. Den US-Inflationsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...