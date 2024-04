Neuester Abstract-Vortrag zur Präsentation der Ergebnisse des SHORE-Registers, das die Vorteile einer Überwachung mit HeartCare hervorhebt

CareDx, Inc. (Nasdaq: CDNA)- The Transplant Company ein Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von klinisch differenzierten, hochwertigen Gesundheitslösungen für Transplantationspatienten und Pflegepersonal konzentriert gab heute bekannt, dass CareDx und Studienmitarbeiter die neuesten Daten über das Herz-Thorax-Portfolio von CareDx auf dem 44. Annual Meeting Scientific Sessions der ISHLT (International Society for Heart and Lung Transplantation) präsentieren werden, das vom 11. bis 13. April in Prag (Tschechische Republik) stattfindet.

CareDx wird gemeinsam mit Studienmitarbeitern führender Transplantationszentren modernste Entwicklungen präsentieren, welche die klinische Bedeutung des Herz-Thorax-Portfolios von CareDx unterstreichen. Dies umfasst AlloSure Heart, AlloMap Heart, HeartCare, AlloSure Lung und AiCAV (in der Entwicklung), die im Rahmen von mehr als 25 mündlichen Präsentationen, Posterpräsentationen und zwei Symposien vorgestellt werden. Diese Präsentationen werden reale Anwendungen hervorheben, welche die Fortschritte bei der Herz- und Lungen-Transplantation vorantreiben.

"Es erfüllt uns mit Stolz, erneut über eine führende Position bei diesem entscheidenden Herz- und Lungentransplantations-Meeting zu verfügen. Es freut uns ganz besonders, neue Ergebnisse unseres SHORE-Registers teilen zu dürfen, die den klinischen Nutzen der Überwachung mithilfe eines HeartCare-Tests validieren", so Alex Johnson, President of Patient and Testing Services und Mitglied des Büros des CEO.

Eine führende Expertengruppe auf diesem Gebiet wird über den Einsatz von HeartCare, AlloSure Heart, AlloMap Heart und AlloSure Lung bei der klinischen Entscheidungsfindung und der Verwaltung anspruchsvoller Szenarien aus der realen Welt auf zwei von CareDx gesponserten Symposien vortragen:

Heart and Seek: A Case-Based Practical Guide to Multimodal Molecular Surveillance . Moderiert von Yas Moyadei, MD, University Health Network, Toronto. Zu den Podiumsrednern gehören Shelley Hall, MD, Baylor Scott White, Farhana Latif MD, Columbia University und Jeffrey Teuteberg, MD, Stanford University.

. Moderiert von Yas Moyadei, MD, University Health Network, Toronto. Zu den Podiumsrednern gehören Shelley Hall, MD, Baylor Scott White, Farhana Latif MD, Columbia University und Jeffrey Teuteberg, MD, Stanford University. Innovations in Post-Lung Transplant Care: Integrating Molecular Diagnostics and Multimodal Remote Monitoring for Enhanced Clinical Decision-Making. Moderiert von Daniel Dilling, MD, Loyola University. Zu den Podiumsrednern gehören Alice Gray, MD, University of Colorado und Jake G. Natalini, MD, NYU Langone.

"Wir freuen uns darauf, die neuesten Erkenntnisse des SHORE-Registers zu teilen, wobei wir neue Erkenntnisse offenbaren, die durch Integration von AlloMap-Genexpressions-Profiling und donorspezifischer zellfreier DNA von AlloSure bei der Beurteilung der Allotransplantatgesundheit nach einer Herztransplantation erhalten werden können. Mithilfe dieses molekularen Überwachungsansatzes identifizieren wir nicht lediglich die frühen Anzeichen einer Abstoßungsreaktion, sondern wir läuten eine neue Ära der proaktiven Pflege ein, wobei wir die langfristigen Ergebnisse nach einer Herztransplantation noch präziser als jemals zuvor vorhersehen können", so Kiran Khush, MD, MAS, Cardiologist, Professor of Cardiovascular Medicine, Stanford Medicine.

"Ich freue mich auf die Moderation der wissenschaftlichen Erörterung im Rahmen des Lungentransplantationssymposiums. Die Einführung von Diagnoseverfahren, wie AlloSure Lung, bedeutet eine einmalige Gelegenheit, um die seit langem bestehenden Herausforderungen bei der Betreuung nach einer Lungentransplantation anzugehen, die durch historisch gesehen suboptimale langfristige Ergebnisse charakterisiert sind. Die Integration molekularer Diagnoseverfahren mithilfe der AlloHome-Fernüberwachung verfügt über erhebliches Potenzial, um uns bei der klinischen Entscheidungsfindung voranzutreiben und von allergrößter Bedeutung um die Patienten-Ergebnisse zu verbessern", so Daniel Dilling, MD, Professor of Medicine, Loyola University Chicago Stritch School of Medicine, Medical Director, Lung and Heart-Lung Transplant Programs Loyola University.

Für eine vollständige Aufstellung der Abstracts, mündlichen Vorträge und Posterpräsentationen folgen Sie bitte diesem Link.

Über CareDx The Transplant Company

CareDx, Inc. mit Sitz in Brisbane, Kalifornien, und einer europäischen Niederlassung in Stockholm, Schweden, ist ein führendes Unternehmen für Präzisionsmedizinlösungen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von klinisch differenzierten, hochwertigen Gesundheitslösungen für Transplantationspatienten und Pflegepersonal konzentriert. CareDx bietet Testdienstleistungen, Produkte und digitale Gesundheitslösungen für Patienten vor und nach der Transplantation an und ist der führende Anbieter von genombasierten Informationen für Transplantationspatienten. Weitere Informationen finden Sie unter www.CareDx.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf CareDx, Inc., einschließlich Aussagen zu den potenziellen Vorteilen und Ergebnissen, die mit AlloSure Heart, AlloMap Heart, HeartCare, AlloSure Lung, AiCAV und anderen Produkten von CareDx erzielt werden können, sowie in Bezug auf Aussagen zu den vorläufigen Studienergebnissen des SHORE-Registers von CareDx, die auf dem 2024 International Society for Heart and Lung Transplantation Meeting ("ISHLT-Präsentation") vorgestellt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die CareDx derzeit zur Verfügung stehen, und auf den aktuellen Erwartungen des Unternehmens. Sie gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen, einschließlich des Risikos, dass CareDx nicht die erwarteten Vorteile seines AlloSure Heart, AlloMap Heart, HeartCare, AlloSure Lung, AiCAV oder anderer Produkte von CareDx oder seiner ISHLT-Präsentation realisiert; einschließlich der Risiken, dass die ISHLT-Präsentation und die zu präsentierenden Daten nicht der in dieser Pressemitteilung dargelegten Agenda folgen; der Risiken, dass die Ergebnisse in den Studien, welche die Daten unterstützen, unkorrekt sein können; allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren; und andere Risiken, die in den von CareDx bei der SEC eingereichten Berichten erörtert werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, den CareDx am 28. Februar 2024 bei der SEC eingereicht hat, und anderer Berichte, die CareDx bei der SEC eingereicht hat. Jeder dieser Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von CareDx wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von CareDx erwartet oder impliziert werden. CareDx lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

