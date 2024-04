PALO ALTO, Kalifornien - Broadcom Inc., ein global führender Technologiespezialist, hat im Rahmen ihrer Partnerschaft mit Google Cloud die Awards für "Technology Partner of the Year 2024" in den Bereichen Netzwerk und Virtualisierung erhalten. Die Auszeichnungen spiegeln die Bemühungen von Broadcom wider, Kunden gemeinsam mit Google Cloud effiziente Cloud-Infrastrukturen und erweiterte Netzwerküberwachung zu ermöglichen. Besonders hervorgehoben wurde die Integration von AppNeta, einem Produkt, das über den Google Cloud Marketplace Netzwerkleistungsüberwachung bietet. Die Einführung von AppNeta im vergangenen Jahr stellte einen wichtigen Schritt dar, um Kunden Einblicke in ihre Netzwerkleistung zu verschaffen und Cloud-Transformationen zu unterstützen. Durch die Migration von VMware-Lösungen auf Google Cloud können Unternehmen von einer Mischung aus öffentlicher Cloud-Agilität [...]

Hier weiterlesen