NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes vor den am 25. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2160 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Luxusgüterhersteller leicht und berücksichtigte damit vor allem Wechselkurseffekte. Insgesamt aber rechnet sie mit einem deutlichen Umsatzanstieg und geht - auf die einzelnen Produktkategorien geschaut - vor allem davon aus, dass das Wachstum vom Bereich Lederwaren angeführt wird./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 17:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2024 / 17:10 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000052292

