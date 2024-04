San Jose, Kalifornien und Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Supermicro nutzt die neuen Intel® Atom® x7000RE CPUs für effiziente, kosteneffektive verteilte Leistung an der Intelligent EdgeSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt eine neue Generation von IoT- und Embedded-Systemen an, die die Leistung und Energieeffizienz intelligenter Anwendungen am Remote Edge verbessern. Mit diesen neuen Modellen, die auch den neuen Intel® Atom® x7000RE-Prozessor unterstützen, baut Supermicro seine vielfältigen Infrastrukturlösungen weiter aus, um Computing- und KI-Leistung an die Intelligent Edge zu bringen."Wir bauen unsere System-Produktlinie weiter aus, die jetzt auch Server umfasst, die für den Edge-Bereich optimiert sind und die anspruchsvollen Arbeitslasten bewältigen können, bei denen riesige Datenmengen anfallen", sagte Charles Liang, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Supermicro. "Unsere Bausteinarchitektur ermöglicht es uns, eine breite Palette von KI-Servern zu entwickeln und bereitzustellen, die Unternehmen die Lösungen bieten, die sie benötigen, von der Edge bis zur Cloud. Unsere neuen Intel Atom-basierten Edge-Systeme verfügen über bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, zwei 2,5-GbE-LAN-Ports und einen NANO-SIM-Kartensteckplatz, der KI-Inferencing an der Edge ermöglicht, wo die meisten Daten der Welt generiert werden."Erfahren Sie mehr über Supermicro Edge- und Embedded-Server unter: https://www.supermicro.com/en/products/embedded/servers"Unternehmen haben eine Reihe von Anwendungsfällen und Anforderungen an die Edge, da sie mehr Rechen-, Medien-, Grafik- und KI-Funktionen für bessere Geschäftsergebnisse einsetzen", sagte Dan Rodriguez, Unternehmensvizepräsident und Geschäftsführender Manager der Network and Edge Solutions Group bei Intel. "Sie verlassen sich auf unser Ökosystem, um Lösungen für stromsparende, preissensible und platzbeschränkte Umgebungen zu liefern, die eine Vielzahl von Workloads im Edge-Bereich abdecken können."Zu den neuen Systemen von Supermicro gehören der SYS-E100, der SYS-E102, SYS-E111AD und ein aktualisierter SYS-E403. Diese Server wurden speziell für Edge-Anwendungen entwickelt und bieten dank der neuesten Intel Atom- und Intel Core-CPUs eine höhere Leistung und sind in sehr kleinen und kompakten Formfaktoren erhältlich.Supermicros neue SYS-E100-14AM und SYS-E102-14AM sind beide mit Intel Atom x7000RE Prozessoren ausgestattet, die bis zu 8 Kerne enthalten und damit doppelt so viele wie ihre Vorgänger. Die Server SYS-E100 und SYS-E102 sind ultrakompakt und wurden entwickelt, um den geringen Stromverbrauch des Intel Atom Prozessors (weniger als 12 W) und die hocheffiziente Rechenleistung zu steigern. Während der SYS-E102 einen Formfaktor von nur 190x44x120 mm hat, bieten diese Systeme bis zu 16 GB DDR5-SODIMM, zwei 2.5 GbE LAN-Ports, zwei unabhängige HDMI-Ports, 3 USB 3.2-Ports und einen M.2 B/E/M-Schlüssel mit einem NANO SIM-Kartensteckplatz.Der Formfaktor des SYS-E100 ist einige Millimeter größer und hat den zusätzlichen Vorteil, dass es sich um ein lüfterloses System mit einem erweiterten Temperaturbereich von -20 °C bis zu 70 °C handelt, was die Anzahl der beweglichen Teile reduziert und die Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Staub verbessert. Das lüfterlose System ist auch in einem Modell erhältlich, das auf einer DIN-Schiene montiert werden kann: der SYS-E100-14AM-IA. Diese Eigenschaft eignet sich besonders gut für den Einsatz in industriellen Umgebungen, wo das System leicht in Anlagen mit anderen Geräten und Modulen integriert werden kann. Alle drei Modelle arbeiten mit einer variablen Stromversorgung von 9-36 V und optimieren so die Stromaufnahme für ihre jeweilige Einsatzumgebung.Mit dem 1U SYS-111AD-WRN2 adressiert Supermicro den Bedarf an einer wirtschaftlichen Lösung für die Ausführung von KI-Inferenz-Workloads an der Edge. Als 1U-System mit einer Tiefe von nur 429 mm ist dieses System der kleinste Server, der eine GPU-Karte mit doppelter Breite und voller Länge oder 3 PCIe-Erweiterungssteckplätze aufnehmen kann und für eine FHFL-GPU-Karte geeignet ist. Das System verfügt über einen Intel Core-Prozessor der 14/13. Generation, bis zu 128 GB RAM und eine Reihe von Erweiterungssteckplätzen. Das neue System ist auf die Anforderungen von verteilten Anwendungen wie Videoverarbeitung, Streaming oder Robotik zugeschnitten.Die größere und leistungsstärkere Plattform SYS-E403-13E wurde für anspruchsvolle Edge-KI-Workloads entwickelt und bietet mit einem Intel Xeon® Scalable-Prozessor der Generation 5/4 und Platz für bis zu drei Beschleunigerkarten ein hohes Leistungsniveau im Rechenzentrum. Zusätzlich bietet die Supermicro X13 Generation E403 bis zu 2 TB DDR5-5600 RAM, duale 10 GbE Ports und eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten mit 3 PCIe 5.0 x16 Slots. Der kompakte Formfaktor von 406x267x117 mm ermöglicht den Einsatz des Systems auf kleinstem Raum, z. B. in einem wandmontierten Schrank oder als tragbares Gerät.Die neuen Systeme von Supermicro und weitere werden auf der Embedded World vom 9. bis 11. April in Nürnberg zu sehen sein. Interessierte Besucher finden den Stand von Supermicro in Halle 1, Standnummer 208, um mehr über diese neuen Systeme zu erfahren, mit Experten zu sprechen und eine Reihe von Anwendungsfällen für intelligente Industrien und andere vertikale Bereiche zu sehen. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt, und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. 