Mashteuiatsh, 9. April 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") und Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (die "First Nation") geben die Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens hinsichtlich ihres geplanten Phosphatminen- und Lithiumeisenphosphat- (LFP)-Kathodenaktivmaterialprojekts in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in der kanadischen Provinz Quebec (das "Projekt") bekannt.

Das heute in Mashteuiatsh in Anwesenheit des Häuptlings der Pekuakamiulnuatsh First Nation, Gilbert Dominique, und des CEO von First Phosphate, John Passalacqua, unterzeichnete Kooperationsabkommen ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des Projekts.

Das Abkommen legt Richtlinien für Beschäftigungsmöglichkeiten, Geschäftshorizonte, Umweltschutz im Nitassinan (dem angestammten Land der First Nation), die Abstimmung der Explorationsarbeiten mit den Mitgliedern der First Nation, die das Nitassinan bewohnen, sowie die Überwachung der zukünftigen Arbeiten fest.

Der zukünftige Zugang zum Industriepark in Mashteuiatsh für die Projekterschließung und die finanzielle Beteiligung der First Nation am Projekt werden zurzeit geprüft. Die First Nation ist außerdem bestrebt, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um seltenes magmatisches Phosphat als kritisches und strategisches Mineral auf den kanadischen Regierungsebenen zu etablieren.

"Wir sind mit dem heute mit First Phosphate unterzeichneten Kooperationsabkommen zufrieden, das es uns ermöglicht, die Basis für Explorationsarbeiten im Nitassinan, dem Land unserer Vorfahren, zu schaffen. Aufgrund unserer angestammten Rechte und Titel, einschließlich unseres angeborenen Rechts auf Selbstbestimmung, müssen wir bei dieser Art von Projekten von Anfang an berücksichtigt und konsultiert werden. Dieses Abkommen stellt sicher, dass während der Durchführung der für die Entwicklung des Projekts erforderlichen Studien und Arbeiten kontinuierliche Nachuntersuchungen durchgeführt werden, wobei der Fortbestand der Ilnu-aitun (Ilnu-Kultur) gewahrt bleibt", betonte der Häuptling der Pekuakamiulnuatsh First Nation, Gilbert Dominique.

"Für First Phosphate ist es wichtig, mit allen Stakeholdern in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean zusammenzuarbeiten, um die Batterieindustrie der Zukunft zu entwickeln. Die Ilnu-Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil des Charakters der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec und wir sind stolz darauf, mit der Pekuakamiulnuatsh First Nation in den Bereichen Wirtschaft und Kultur strategisch zusammenzuarbeiten und uns weiter in das Herz der Gesellschaft von Saguenay-Lac-Saint-Jean zu integrieren. Wir danken der Pekuakamiulnuatsh Nation für ihre Offenheit und Freundschaft", sagte John Passalacqua, CEO von First Phosphate.

Gemäß dem Kooperationsabkommen hat das Unternehmen zugestimmt, Folgendes auszugeben: (a) zunächst 50.000 Aktien an den Ilnu-aitun-Fonds (der der Ilnu-Kultur gewidmet ist) und 50.000 Aktien an den Nelueun-Fonds (der der Ilnu-Sprache gewidmet ist); und (b) jene Anzahl von Aktien, die 2,5 % der Explorations- und Erschließungsausgaben des Unternehmens auf dem Land der First Nations entspricht, jährlich berechnet und zahlbar. Die Explorations- und Erschließungsausgaben unterliegen einem Minimum von 100.000 Aktien pro Jahr, die jährlich im Voraus zahlbar sind, einschließlich 100.000 Aktien, die in Verbindung mit der Unterzeichnung dieses Abkommens für das Kalenderjahr 2024 ausgegeben werden. Alle Aktien, die im Rahmen des Abkommens ausgegeben werden, werden zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe gemäß den Richtlinien der CSE bepreist.

Über die Pekuakamiulnuatsh First Nation

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ist die politische und administrative Organisation, die die Pekuakamiulnuatsh Nation vertritt. Die Pekuakamiulnuatsh Nation hat 10.840 Mitglieder, von denen viele in der Gemeinde Mashteuiatsh am Ufer des Pekuakami (Lac Saint-Jean) leben. Mashteuiatsh (was "dort, wo der Punkt zu finden ist" bedeutet) ist ein historischer Ort der Begegnung.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-("LFP")-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Häuptling Gilbert Dominique und CEO John Passalacqua

- 30 -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mélodie Lapointe

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

+1 (418) 275-5386, DW 1245

communication@mashteuiatsh.ca

http://www.Mashteuiatsh.ca

Armand Mackenzie, VP

First Phosphate Corp.

+1 (514) 618-5289

armand@firstphosphate.com

www.FirstPhosphate.com

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Webseite: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "zielt ab", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "eine Gelegenheit besteht", "ist positioniert", "schätzt" identifiziert werden, "beabsichtigt", "geht davon aus", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden" oder "werden ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus handelt es sich bei Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens, die Eigenschaften und der Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats, die Pläne des Unternehmens für die vertikale Integration in die nordamerikanischen Lieferketten, die Zielsetzungen und Ziele der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und der Pekuakamiulnuatsh First Nation, einschließlich der Richtlinien hinsichtlich der Beschäftigungsmöglichkeiten, der Geschäftsmöglichkeiten, des Umweltschutzes in Nitassinan (dem Territorium), die Harmonisierung der Explorationsarbeiten mit den Mitgliedern der First Nation, die das Territorium bewohnen, und die Überwachung der zukünftigen Arbeiten; den geplanten Zugang zum Industriepark von Mashteuiatsh im Rahmen des Kooperationsabkommens; das Kooperationsabkommen, das es den Parteien ermöglicht, die Grundlage für künftige Explorationsarbeiten auf Nitassinan zu schaffen; dass das Unternehmen bei der Durchführung der Studien und Arbeiten, die für die Entwicklung des Projekts erforderlich sind, die Kontinuität der Ilnu-aitun (der Ilnu-Kultur) im Auge behalten wird; und dass sich das Unternehmen weiter in das Herz der Gesellschaft von Saguenay-Lac-Saint-Jean integrieren wird, beinhalten.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Geschäftsergebnisse des Unternehmens angesichts seiner kurzen Betriebsgeschichte; Erwartungen hinsichtlich der Einnahmen, Ausgaben und des Betriebs; der Tatsache, dass das Unternehmen über ausreichendes Betriebskapital verfügt und in der Lage ist, zusätzliche Finanzmittel zu sichern, die für die Exploration der Konzessionsgebiete des Unternehmens erforderlich sind; Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Mineralisierung, des geologischen Werts und der wirtschaftlichen Machbarkeit der Projekte des Unternehmens; Erwartungen hinsichtlich der Bohrprogramme und der potenziellen Auswirkungen, die erfolgreiche Bohrprogramme auf die Lebensdauer der Mine und des Unternehmens haben könnten; Kostenschätzungen für Mineralexplorations- und Explorationsprogramme; Erwartungen in Bezug auf Umweltfragen, die sich auf geplante oder zukünftige Explorationsprogramme auswirken könnten, und die potenziellen Auswirkungen der Einhaltung bestehender und geplanter Umweltgesetze und -vorschriften; Erhalt und Zeitplan von Explorations- und Abbaugenehmigungen und anderen Genehmigungen durch Dritte; staatliche Regulierung von Mineralexplorations- und -erschließungsbetrieben; Erwartungen in Bezug auf soziale oder lokale Probleme, die sich auf geplante oder zukünftige Explorations- und Erschließungsprogramme auswirken könnten; Erwartungen in Bezug auf globale Wirtschaftstrends und technologische Fortschritte; und die Weiterbeschäftigung von Schlüsselpersonal beim Unternehmen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung; hohes Risiko eines geschäftlichen Misserfolgs; keine Gewinne oder signifikanten Einnahmen; begrenzte Ressourcen; negativer Cashflow aus dem Betrieb und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen; die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen; keine Dividenden; Risiken im Zusammenhang mit möglichen Schwankungen bei Einnahmen und Ergebnissen; Versicherungs- und nicht versicherte Risiken; Rechtsstreitigkeiten; Abhängigkeit von Management und Schlüsselpersonal; Interessenkonflikte; Zugang zu Lieferungen und Materialien; Gefahren der Mineralexploration und damit zusammenhängende Haftung und Schäden; Risiken im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit; staatliche Regulierung und rechtliche Ungewissheiten; die Explorations- und Konzessionsgebiete des Unternehmens könnten nicht erfolgreich sein und sind höchst spekulativer Natur; Abhängigkeit von Dritten; das Eigentumsrecht an einigen Konzessionsgebieten des Unternehmens könnte angefochten werden oder fehlerhaft sein; Rechtsansprüche der Ureinwohner und Landansprüche; der Erhalt und die Erneuerung von Lizenzen und Genehmigungen; Umwelt- und andere behördliche Risiken könnten sich nachteilig auf das Unternehmen auswirken; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur; Landrekultivierungsanforderungen könnten aufwändig sein; die aktuelle globale Finanzlage; Fluktuationen bei den Rohstoffpreisen; Verwässerung; zukünftige Verkäufe durch bestehende Aktionäre könnten zu einem Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens führen; Fluktuationen und Volatilität bei den Börsenkursen; und Risiken im Zusammenhang mit den Marktanforderungen. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können.

Diese Faktoren und Annahmen stellen keine erschöpfende Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts "Risk Factors" des Jahresberichts des Unternehmens vom 29. November 2023, der auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74179Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74179&tr=1



