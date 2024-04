London - Im Viertelfinale der Champions League haben sich der FC Arsenal und der FC Bayern im Hinspiel 2:2 unentschieden getrennt.



Bukayo Saka brachte Arsenal bereits in der 12. Minute in Führung. Doch obwohl die Mannschaft einen höheren Ballbesitz und deutlich mehr Torschüsse zu verzeichnen hatte, konnten die Bayern die Partie vorübergehend drehen: Serge Gnabry glich in der 18. Minute aus, bevor Harry Kane in der 32. Minute einer Elfmeter verwandelte. Leandro Trossard erzielte für Arsenal in der 76. Minute den Ausgleich.



Im parallel laufenden Viertelfinal-Hinspiel trennten sich Real Madrid und Man City 3:3 unentschieden. Die Rückrunden sind für den 17. April angesetzt.

