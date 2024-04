Spanien hat in dem Jahr 2023 mehr als vier von zehn in den EU-Mitgliedstaaten konsumierten Gurken geliefert, so berichtet Hortoinfo.es. Trotz seiner dominanten Stellung verringerten sich die Gurkenverkäufe von Spanien seit 2020 um 3,46 %, die in den Niederlanden gingen ebenfalls um 3,45 % zurück, während der Artikel darauf hinweist, dass jene der Türkei und von Marokko um...

Den vollständigen Artikel lesen ...