Visa gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Zahlungstechnologie und ist an der New Yorker Börse notiert. Mit einer Marktkapitalisierung von 567,7 Milliarden US-Dollar und einem Anteilsgewinn von 6,7% im laufenden Jahr gilt der Konzern als Schwergewicht in seinem Sektor. Die Aktie beendete die jüngste Handelssitzung bei einem Kurs von 276,72 US-Dollar, was einen leichten Rückgang um 0,37% gegenüber dem vorherigen Handelstag bedeutet und hinter dem Anstieg des S&P 500 von 0,15% zurückblieb. Auf Monatssicht hat Visa einen Kursrückgang von 1% erfahren und konnte damit nicht mit dem geringeren Verlust des Business Services-Sektors von 0,73% mithalten. Eine besondere Rolle spielen die positiven Prognosen für die bevorstehende Gewinnveröffentlichung am 23. April 2024, bei welcher eine Steigerung des [...]

