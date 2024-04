BRASILIEN - Die Entwaldung im brasilianischen Amazonasgebiet hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 40% abgenommen. Dies wurde von einem hochrangigen Beamten verkündet und beruft sich auf Daten der Weltraumforschungsagentur INPE. In einer Veranstaltung in Brasilia wurde berichtet, dass dies auf die Bemühungen ...

