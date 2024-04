Nach der Super-Rally in den vergangenen Monaten ist bei KI-Darling Nvidia die Luft raus - vorerst zumindest. Am Dienstag ging die Aktie mit einem Minus von zwei Prozent aus dem Handel und rutschte auf den tiefsten Stand seit dem 19. März. Nachbörslich verlor die Aktie weiter. Auf welche Marken kommt es jetzt an?Wer auf dem Hoch am 8. März eingestiegen ist, liegt mit seiner Position ein gutes Stück im Minus. Seitdem hat die Nvidia-Aktie 12,4 Prozent verloren. Heißt: Nvidia korrigiert.Am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...