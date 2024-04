NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla vor den Zahlen des Elektroautobauers zum ersten Quartal von 185 auf 165 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. "Das Drama setzt sich fort", schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit wiederkehrenden Fragen zu Produktprioritäten und Unternehmensführung. Der Mittelabfluss dürfte stark negativ sein - wenn auch nicht so stark, dass Teslas Fähigkeit, die Geschäfte zu finanzieren, infrage gestellt werde. Die bevorstehende Jahreshauptversammlung könnte ein "Katalysator für die Vergütung der Manager, die Verantwortung des Aufsichtsrats und die Rolle von Unternehmenschef Elon Musk" sein./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 19:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2024 / 19:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

