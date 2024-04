QNB Group: Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2024

DOHA, Katar, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- QNB, das größte Finanzinstitut in der Region Naher Osten und Afrika (MEA), gab seine Ergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2024 bekannt.

Der Nettogewinn für die drei Monate bis zum 31. März 2024 erreichte 4,1 Mrd. QAR (1,1 Mrd. USD), was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Betriebsergebnis stieg um 11% auf 10,4 Mrd. QAR (2,8 Mrd. USD), was die Fähigkeit der Gruppe widerspiegelt, das Wachstum in einer Reihe von Einnahmequellen aufrechtzuerhalten.

Die Bilanzsumme zum 31. März 2024 belief sich auf 1.237 Mrd. QAR (340 Mrd. USD), was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem 31. März 2023 entspricht, der hauptsächlich auf ein gutes Wachstum der Kredite und Darlehen um 7 % auf 867 Mrd. QAR (238 Mrd. USD) zurückzuführen ist. Die diversifizierte Generierung von Kundeneinlagen trug dazu bei, dass die Kundeneinlagen bis zum 31. März 2023 um 6 % auf 880 Mrd. QAR (242 Mrd. USD) stiegen. Das Verhältnis von Krediten zu Einlagen der QNB lag am 31. März 2024 bei 98,6%.

Die QNB Group erreichte ein Effizienzverhältnis (Kosten zu Einkommen) von 21,7%, was als eines der besten Verhältnisse unter den großen Finanzinstituten in der MEA-Region gilt.

Der Anteil der notleidenden Kredite an den Bruttokrediten lag zum 31. März 2024 bei 2,9% und war damit einer der niedrigsten unter den Finanzinstituten in der MEA-Region. Darüber hinaus lag der Deckungsgrad für Kreditausfälle bei 98%, was den vorsichtigen Ansatz der Gruppe im Umgang mit notleidenden Krediten widerspiegelt.

Das gesamte Eigenkapital stieg auf 105 Mrd. QAR (29 Mrd. USD), was einem Anstieg von 3 % gegenüber März 2023 entspricht. Der Gewinn pro Aktie erreichte 0,42 QAR (0,12 USD).

Die Kapitaladäquanzquote (CAR) der QNB Group belief sich zum 31. März 2024 auf 19,1%. Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und die Nettostabilitätsquote (NSFR) betrugen zum 31. März 2024 162% bzw. 104%. Diese Quoten sind höher als die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen der Zentralbank von Katar und des Basler Ausschusses.

Konzernstatistiken

Die QNB Group wird von 30.000 Mitarbeitern unterstützt, die an 900 Standorten und über 5.000 Geldautomaten tätig sind.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381516/QNB_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917328/4636355/QNB_Group_Logo.jpg