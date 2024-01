QNB Group: Finanzergebnisse für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023

DOHA, Katar, 12. Januar 2024 /PRNewswire/ -- QNB, das größte Finanzinstitut in der Region Naher Osten und Afrika (MEA), gab bekannt, dass der Vorstand in seiner heutigen Sitzung die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr genehmigt hat.

Der Vorstand der QNB Group hat der Generalversammlung die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von 65 % des Aktiennennwerts ( 0,65 QAR pro Aktie) empfohlen, nachdem die solide finanzielle Leistung der QNB für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr berücksichtigt wurde. Die Jahresergebnisse für 2023 sowie die vorgeschlagene Gewinnausschüttung bedürfen der Genehmigung durch die Zentralbank von Katar (QCB).

Der Nettogewinn für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr erreichte 15,5 Mrd. QAR (4,3 Mrd. USD), was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Das Betriebsergebnis stieg um 11% auf 39,1 Mrd. QAR (10,7 Mrd. USD), was die anhaltenden erfolgreichen Bemühungen der Gruppe um ein anhaltendes Wachstum in einer Reihe von Einnahmequellen widerspiegelt.

Die Bilanzsumme erreichte 1.231 Mrd. QAR (338 Mrd. USD), ein Anstieg um 4% gegenüber dem 31 . Dezember 2022, der vor allem auf ein Wachstum der Kredite und Darlehen um 6% auf 853 Mrd. QAR (234 Mrd. USD) zurückzuführen ist. Das gute Wachstum der Kundeneinlagen trug dazu bei, dass die Kundeneinlagen ab dem 31 . Dezember 2022 um 2 % auf 857 Mrd. QAR (235 Mrd. USD) stiegen. Dadurch konnte das Verhältnis von Krediten zu Einlagen bis zum 31. Dezember 2023 auf 99,5 % gesteigert werden, was ein stetiges Wachstum des Kreditbestands der QNB Group widerspiegelt.

Die QNB Group konnte ihr Effizienzverhältnis (Kosten/Ertrag) weiterhin bei 20% halten, eines der besten Verhältnisse unter den großen Finanzinstituten in der MEA-Region.

Das Verhältnis von notleidenden Krediten zu Bruttokrediten erreichte zum 31. Dezember 2023 3,0%, eines der niedrigsten unter den Finanzinstituten in der MEA-Region, was die hohe Qualität des Kreditbuchs der Gruppe und das effektive Management des Kreditrisikos widerspiegelt. Im Laufe des Jahres verringerte sich auch die Rückstellung für Kreditverluste der QNB Gruppe um 0,1 Mrd. QAR (0,03 Mrd. USD) auf 8,7 Mrd. QAR (2,4 Mrd. USD), was einem Rückgang von 1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die QNB-Gruppe konnte ihren Deckungsgrad weiterhin bei 100% halten.

Das Gesamteigenkapital stieg auf 110 Mrd. QAR (30 Mrd. USD), ein Anstieg um 4% gegenüber Dezember 2022. Der Gewinn je Aktie erreichte 1,55 QAR ( 0,42 USD ).

Die Kapitaladäquanzquote (CAR) der QNB-Gruppe belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 19,8%. Auch die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und die Nettostabilitätsquote (NSFR) beliefen sich zum 31. Dezember 2023 auf 206% bzw. 105%. Diese aufsichtsrechtlichen Quoten waren höher als die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen der Zentralbank von Katar und des Basler Ausschusses.

Konzernstatistiken

Die QNB Group wird von mehr als 30.000 Mitarbeitern unterstützt, die an rund 900 Standorten tätig sind und über 4.800 Geldautomaten betreiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2316744/QNB_Headquarters.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917328/4490747/QNB_Group_Logo.jpg