Bernd Förtsch ist Gründer von Flatex und eine schillernde Persönlichkeit in der Finanzwelt. Im fränkischen Kulmbach gründete er die Zeitschrift "Der Aktionär". Sein Ruf in der Branche ist, na, wie soll ich's sagen, man sagt ihm nach, seinen Reichtum auf dem Rücken der Kleinaktionäre erworben zu haben. Als das Internet noch jung war, wurden die Begriffe Aktienpushing und Frontrunning gerne mit seinem Namen in Verbindung gebracht. Negative Stories über ihn gibt es schon lange nicht mehr. Inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...