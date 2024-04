Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im Durchschnitt im März bereits den dritten Monat in diesem Jahr eine positive Performance erzielt. Seit Jahresbeginn steht das Plus damit bei fast 4 Prozent. Die 100 Pensionskassen im Sample der Grossbank UBS erzielten im März 2024 eine durchschnittliche Performance von 2,01 Prozent nach Abzug von Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite damit bei 3,94 Prozent, wie es in einer Mitteilung der Bank ...

