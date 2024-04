Die Ansiedlung der Gigabatteriefabrik von Northvolt in Heide ist positiv für die Westküste Schleswig-Holsteins. Wirtschaftsförderer erwarten viele Effekte in der Region. Die neue Giga-Batteriefabrik von Northvolt in Heide (Schleswig-Holstein) wird für die Region vielfältige positive Effekte haben. Davon zeigen sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Region überzeugt, die unter dem Namen "Energieküste" auftreten. Sie äußertren sich anlässlich des offiziellen Baubeginns für die Batteriefabrik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...