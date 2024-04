Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis klettert am Mittwoch an die MDAX-Spitze. Auftrieb verleiht eine Hochstufung durch das Bankhaus Metzler. Das Kursziel wurde ebenfalls in die Höhe geschraubt und impliziert nun rund 15 Prozent Potenzial.Metzler hat seine Bewertung von "Hold" auf "Buy" aktualisiert und zugleich das Kursziel von 75 Euro auf 86 Euro angehoben.Laut Analyst Thomas Schulte-Vorwick liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...