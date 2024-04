Baden - Per 1. April 2024 hat Axpo die Software-Firma LINIA übernommen. Die Übernahme ermöglicht Axpo ein einzigartiges Full-Service-Angebot im Dienstleistungsbereich der automatisierten Stromnetzinspektion und den Zugang zu neuen Märkten. Bereits seit mehreren Jahren arbeiten Axpo und LINIA bei der automatisierten Befliegung von Stromleitungen und Datenauswertung zusammen. Nun hat Axpo das Unternehmen per 1. April 2024 übernommen. LINIA wird in ...

