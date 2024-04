Paris / London - Vor wichtigen Verbraucherpreisdaten aus den USA haben sich die europäischen Börsen am Mittwoch vom kleinen Rücksetzer am Vortag erholt. «Noch verfahren viele Anleger nach dem Muster, leichte Schwächetage zum Einstieg zu nutzen», kommentierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets. Sollte allerdings die Erkenntnis reifen, dass es für neue Höchstkurse nicht mehr reicht, dürften Gewinnmitnahmen in grossem Stil einsetzen, ...

