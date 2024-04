Das Windkraft- und PV-Unternehmen hat ein Solarkraftwerk in Südafrika mit 240 MW verkauft. Erwerber ist das südafrikanische Energieunternehmen Net ZerO Africa. Die PNE AG berichtet über den Verkauf eines Photovoltaik-Vorhabens in Südafrika. Wie der Projektentwickler mitteilte, hat er ein Photovoltaik-Projekt mit einer Spitzenleistung von 240 Megawatt (MWp) an das südafrikanische Energie-Unternehmen Net ZerO Afrika (NOA) Group Ltd. veräußert. Das Projekt Khauta liegt in der vor allem durch eine starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...