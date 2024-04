Die Explosion ereignete sich bei Arbeiten zur Effizienzsteigerung, die Enel Green Power bei Siemens, ABB und Voith in Auftrag gegeben hatte. Die Ursachen sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. von pv magazine Italien Am Suviana-Stausee in den Apenninen in der Nähe von Bologna kam es in einem Wasserkraftwerk zu einer Explosion, bei der mindestens drei Menschen getötet und fünf verletzt wurden. Vier werden noch vermisst. Dies teilte der Bürgermeister der Gemeinde Camugnano (Bologna) am Mittwoch mit. Der Zwischenfall ereignete sich am Dienstag in dem Kraftwerk, das Enel Green Power ...

