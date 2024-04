NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die spanische Großbank könnte auf dem kolumbianischen Markt an einer Übernahme interessiert sein, um es dort unter die ersten drei Geldhäuser zu schaffen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ziel der Begierde könne in diesem Fall das Kolumbien-Geschäft der Bank of Nova Scotia sein./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 20:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113211835

