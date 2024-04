Sowohl die Aktien von Rheinmetall als auch die Anteilsscheine von Daimler Truck sind am Dienstag heftig unter Druck geraten, was eine Korrektur zur Folge hatte. Doch bei welchem der beiden DAX-Highflyer bietet sich jetzt mehr Potenzial? Am Dienstag sind zwei der stärksten DAX-Highflyer in diesem Jahr, Daimler Truck und Rheinmetall, an der Börse abgestraft worden. Für den Rüstungskonzern ging es insgesamt 6,89 Prozent trotz guter Nachrichten und einer ...

