Den Stromverbrauch von Alltagsgeräten durch eine Beteiligung an einem türkischen Solarkraftwerk zu kompensieren: das bietet das Startup Greenzy Kundinnen und Kunden an. Das Startup Greenzy bietet Kunden zur Kompensation des Stromverbrauchs von Alltagsgeräten Beteiligungen an Solarmodulen an. Die Solarmodule sind Teil eines Photovoltaik-Kraftwerks in der Türkei. Die Anlage speist Strom bereits ein und verfügt laut Angaben auf der Internetseite über eine Spitzenleistung von 1,1 Gigawatt (GW). Es handelt ...

