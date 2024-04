Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch vor mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA leicht zugelegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0865 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Auch zum Franken konnte der Euro etwas an Boden gewinnen, allerdings herrschte insgesamt gespannte Zurückhaltung. So kostete die Gemeinschaftswährung gegen Mittag 0,9817 nach 0,9809 Franken am Morgen. Der Dollar kam indes mit 0,9038 nach 0,6036 ...

