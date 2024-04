© Foto: Steve Parsons - picture alliance / empics



Eine ungebrochen hohe Reiselust bescheren Delta Air Lines gute Quartalszahlen. Die Aktie ist in der US-Vorbörse stark gefragt.Schon vor ihrer traditionellen - um nicht zu sagen: "offiziellen" - Eröffnung mit den Quartalsergebnissen der US-Großbanken am Freitag nimmt die US-Berichtssaison langsam an Fahrt auf. Am Mittwochmorgen hat sich Delta Air Lines, die nach eigenen Angaben pünktlichste Fluggesellschaft der Welt, mit ihren Zahlen zu Wort gemeldet: Das Ergebnis des Lufthansa-Konkurrenten kann sich sehen lassen! Umsatz und Gewinn deutlich über den Erwartungen Der Erlös kletterte gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Prozent auf 13,8 Milliarden US-Dollar. Das ist angesichts einer Überraschung von …