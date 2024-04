Der große Airbus-Konkurrent Boeing produziert Negativ-Schlagzeilen fast wie am Fließband. Immer wieder gibt es Berichte über Pannen und Qualitätsmängel. Inzwischen steht das Unternehmen im Fokus der Flugaufsichtsbehörde FAA. In der kommenden Woche will sich nun auch noch ein Ausschuss des US-Senats mit einem ehemaligen Boeing-Mitarbeiter als Zeugen sowie dem Noch-Unternehmenschef Dave Calhoun unterhalten. Dabei geht es um Vorwürfe, bei der Produktion des Dreamliners sei unsauber gearbeitet worden ...

