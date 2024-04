Im März lagen die Einnahmen der Übertragungsnetzbetreiber bei rund 1,85 Milliarden Euro. Allerdings stammen davon fast 1,66 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt, was letztendlich dazu führte, dass der Kontostand wieder ins Plus drehte. Nach einem Abrutschen des EEG-Kontos in die Verlustzone im Februar steht es Ende März mit knapp 256 Millionen Euro wieder im Plus. Allerdings ist dies wohl nur den Zahlungen aus dem Bundeshaushalt zu verdanken, wie aus der am Mittwoch aktualisierten Statistik der Übertragungsnetzbetreiber hervorgeht. Dort sind Zahlungen der Bundesrepublik an die Übertragungsnetzbetreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...