Die Nvidia-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch rund zehn Prozent an Wert eingebüßt und befindet sich damit offiziell im Korrekturmodus. Morgan Stanley bleibt trotzdem bullish und hebt am Mittwoch das Kursziel an.Marktteilnehmer rätseln über den Grund für Nvidias Abwärtsbewegung. Anleger könnten Gewinne mitnehmen, nachdem die Aktie in den letzten zwölf Monaten um über 212 Prozent gestiegen ist. Am Dienstag hat außerdem der konkurrierende Chiphersteller Intel einen neuen KI-Chip namens Gaudi 3 vorgestellt, der große Sprachmodelle antreiben soll. Laut Intel ist der neue Chip mehr als doppelt so energieeffizient wie die fortschrittlichste Grafikkarte von Nvidia und kann KI-Modelle anderthalb Mal …