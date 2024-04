IBM erweitert seine Cloud-Infrastruktur in Kanada mit der Ankündigung eines neuen Cloud Multizone Regions (MZR) in Montreal, Quebec. Die für das erste Halbjahr 2025 geplante Anlage soll kanadischen Unternehmen dabei helfen, strengen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden und ermöglicht die Nutzung von Generative AI-Technologien in einer sicheren Cloud-Umgebung. Das Montreal MZR wird das neueste Element in einer Reihe von Erweiterungen sein, die IBM in Kanada vornimmt, und ergänzt die bereits vorhandenen Datenzentren und das Toronto MZR, welches 2021 eingeführt wurde. Die neue Einrichtung zielt darauf ab, Branchen mit hohen regulatorischen Ansprüchen wie Finanzdienstleistungen zu bedienen, und wird vollständig mit erneuerbarer Elektrizität betrieben, wobei sie gleichzeitig fortgeschrittene Hybrid-Cloud-Funktionen anbieten wird.

Wirtschaftlich-technische Entwicklung

Das [...]

Hier weiterlesen