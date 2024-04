Der Verband, der auch zuvor schon die Verzögerung des Gesetzespakets kritisiert hatte, führt einen weiteren Grund zur Eile an: Aufgrund von durch die EU vorgegebenen Fristen wären wichtige Erleichterungen für Windkraft an Land nicht mehr umsetzbar. Der BDEW mahnt zum wiederholten Male, das "Solarpaket 1" nun endlich durch das parlamentarische Verfahren zu bringen. "Mit scharfer Kritik", so eine Mitteilung, reagiere man auf das "Ausbremsen" durch die Fraktionen der Ampel-Koalition. Aktueller Grund für die Mahnung des Verbands der Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft ist allerdings nicht die Photovoltaik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...