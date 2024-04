Bei der Deutschen Telekom fand am heutigen Mittwoch in Bonn die Hauptversammlung statt. Während Anleger sich im Anschluss an das Aktionärstreffen über die attraktive Dividende freuen können, mahnt Konzernchef Tim Höttges schnellere Genehmigungen von Mobilfunk-Masten an. Die Aktie zählt am Mittwoch zu den Top-Performern im DAX.Um beim Handynetz-Ausbau weiter voranzukommen, fordert CEO Höttges schnellere Behördenverfahren. "Bei Genehmigungen für unsere Funkmasten brauchen wir neuen Schwung, da stehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...