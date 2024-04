Berlin - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) baut offenbar in seinem Ministerium um.



Laut einem Bericht von Business Insider wird der Abteilungsleiter für den Luftverkehr, Johann Friedrich Colsman, nach sechs Jahren in dieser Position zu Ende April in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Sein Nachfolger soll demnach der Vizepräsident der Bundesnetzagentur, Wilhelm Eschweiler, zum 1. Mai 2024 werden.



Im Februar hatte Wissing bereits Umstrukturierungen in seinem Ministerium vorgenommen. Hintergrund waren hier Vorwürfe der Vetternwirtschaft mit Bezug zur Wasserstoffwirtschaft.

