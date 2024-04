Der AUD/USD ist auf den kurzfristigen Charts in eine Seitwärtsrange eingetreten. - Das Paar hat gerade eine bärische Kerze an den Hochpunkten der Handelsspanne gebildet und scheint sich abzuschwächen. - Ein Rückfall zu den Tiefstständen der Handelsspanne bei 0,6420 ist möglich. - Der AUD/USD handelt am Mittwoch im Vorfeld wichtiger US-Veröffentlichungen ...

