Amazon zeigt mit ständigen Innovationen in künstlicher Intelligenz (KI) und einem umfassenden Technologie-Engagement, insbesondere im Bereich der Allgemeinen Künstlichen Intelligenz (GenAI), eine vielversprechende Wachstumsperspektive. Trotz des Rückstands gegenüber einem Hauptkonkurrenten im Cloud-Sektor setzt das Unternehmen auf interne Entwicklungen wie eigene Chips, um im GenAI-Bereich aufzuholen. Diese strategische Ausrichtung führte dazu, dass ein Finanzdienstleister das Aktienkursziel von Amazon auf 235 USD erhöhte, die Überzeugung von einem langfristigen Kostenvorteil durch die vertikale Integration eigener Halbleitertechnologie begründend. Mit einem beeindruckenden Gesamtertrag seit Jahresbeginn und einer robusten Wachstumsrate von über 11% im Vorjahresvergleich positioniert sich Amazon als potenter Akteur in der Breitband-Einzelhandelsbranche. Die solide Finanzlage des Unternehmens spiegelt sich auch in einer hohen Marktkapitalisierung von fast 1930 Milliarden USD [...]

