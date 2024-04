NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS nach der Veröffentlichung der Bewertung der schweizerischen Too-Big-To-Fail-Regeln und den vorgeschlagenen Maßnahmen durch die Regierung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Der Anstieg der Kapitalanforderungen und die potenzielle Veränderung der Kapitalqualität sind laut Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie wohl die wesentlichsten Punkte./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2024 / 09:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / 09:46 / EDT





ISIN: CH0244767585

