Von Alexis Bienvenu, Fondsmanager, La Financière de l'Echiquier (LFDE) Der Kakaopreis bricht einen Rekord nach dem nächsten. Anfang April erreichte der Future für eine Tonne Rohkakao an der New Yorker Rohstoffbörse die Marke von 10.000 Dollar, während er in den letzten Jahrzehnten im Durchschnitt mit 3000 Dollar gehandelt wurde. Mit einem Plus von 260 % über ein Jahr hat der Kakaopreis selbst den derzeitigen Überflieger Nvidia hinter sich gelassen! ...

