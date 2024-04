NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach Auslieferungszahlen für März auf "Outperform" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte die Schwäche des Geschäfts des Autobauers mit Elektroautos in Europa verdeutlichen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass die Daten zum Absatz von E-Autos in Europa allgemein schwach sein dürften. Sollte dies allerdings nicht der Fall sein, könne dies darauf hindeuten, dass VW Marktanteile im E-Autogeschäft in seinem Heimatmarkt verliere./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2024 / 11:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / 11:19 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

