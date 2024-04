MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Aurubis von 110 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der Unsicherheit über die künftige Unternehmensführung habe er sein Kursziel gekappt, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht allerdings unverändert gute Wachstumschancen für den Kupferkonzern, wobei 2024 ein Jahr werden könnte, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Daher bekräftigte Obst seine Kaufempfehlung und setzte die Aktie auf die "Top-Pick"-Liste./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2024 / 12:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006766504

