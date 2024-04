FutureThink-CEO Lisa Bodell wird die Veranstaltung des Jahres der Lieferkettenbranche unter dem Motto 'Innovation Brought to Life' eröffnen

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), weltweit führend in der End-to-End-Orchestrierung von Lieferketten, gab heute das Thema und die ersten einer Reihe von inspirierenden Rednern bekannt, die auf der Kinexions der jährlichen Flaggschiff-Veranstaltung des Unternehmens für die Community, auf der Bühne stehen werden. Unter dem Motto 'Innovation Brought to Life' wird FutureThink-CEO Lisa Bodell die viertägige Festveranstaltung leiten, an der Hunderte von Führungskräften und Innovatoren aus dem Bereich des Lieferkettenmanagements aus der ganzen Welt teilnehmen werden.

Die Kinexions findet vom 17. bis zum 20. Juni 2024 im JW Marriott Miami Turnberry Resort Spa statt und wird aufzeigen, wie clevere Führungspersönlichkeiten den Wandel bewältigen, Resilienz aufbauen und die neuesten Tools und Technologien nutzen, um in ihren Lieferketten echte Wirkung zu erzielen. Die Kinexions, ein Muss für alle, die die Trends in der sich ständig weiterentwickelnden Lieferkettenbranche besser verstehen wollen, bietet fesselnde Eröffnungsvorträge von Kinaxis-Führungskräften, Produktdemonstrationen, praktische Workshops, von Kunden durchgeführte Fallstudien sowie zusätzliche Aktivitäten zur Vernetzung mit Kollegen.

"Es ist wieder einmal die Zeit im Jahr, in der die globale Lieferketten-Community zusammenkommt, um voneinander zu lernen, sich auszutauschen und sich inspirieren zu lassen", sagte John Sicard, President und CEO bei Kinaxis. "Auf Veranstaltungen wie der Kinexions können Kunden, Interessenten, Partnern, Akademikern und Multiplikatoren aus unserer Community miteinander in Kontakt treten, um sich über neue Innovationen im Lieferkettenmanagement, bewährte Verfahren sowie Tipps und Tricks zu informieren, die sie bei der Bewältigung des ständigen Wandels unterstützen. Ich könnte nicht gespannter darauf sein, diese Branche gemeinsam weiter zu innovieren und umzugestalten."

Die FutureThink-CEO und Bestsellerautorin Lisa Bodell, die zu den 50 Top-Referenten weltweit zählt, wird die Konferenz eröffnen und ihren provokanten und zugleich praktischen Ansatz vorstellen, der es Führungskräften und ihren Teams ermöglicht, die unnötige Komplexität zu beseitigen, die sie daran hindert, sich einen Wettbewerbsvorteil durch 'Einfachheit' zu verschaffen.

Neben der besonderen Eröffnungsrede werden auf der Kinexions auch die Gewinner der diesjährigen Kinaxis Customer Awards bekannt gegeben. Mit dieser Auszeichnung werden die unglaublichen Leistungen von Schlüsselpersonen und -organisationen bei der Lösung komplexer Lieferkettenprobleme gewürdigt. Der Aufruf zum Einreichen von Nominierungen ("Call for Entries") für das jährliche Preisverleihungsprogramm ist ab sofort eröffnet, und die Kunden sind aufgefordert, ihre Nominierungen bis zum 30.April in den folgenden Kategorien einzureichen: Pioneer, Excellence, Innovation, Champion und Impact.

Um sich für die Teilnahme anzumelden und über neue Sitzungen sowie prominente Redner und Kunden auf dem Laufenden gehalten zu werden, besuchen Sie bitte Kinexions.com.

Weitere Informationen darüber, wie die Kinaxis-Lösungen zur Orchestrierung von Lieferketten Ihr Unternehmen unterstützen können, finden Sie unter Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist weltweit führend in der modernen Orchestrierung von Lieferketten. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu verwalten, von der mehrjährigen strategischen Planung über die sekundengenaue Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

