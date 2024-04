Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, gab heute die Ernennung von Malay Joshi zum Chief Executive Officer von Wipro Americas 1 Strategic Market Unit mit sofortiger Wirkung bekannt. Malay tritt die Nachfolge von Srini Pallia an, der am 6. April zum Chief Executive Officer und Managing Director von Wipro Limited ernannt wurde. Malay wird auch Mitglied des Wipro Executive Board.

Malay war zuvor Senior Vice President und Business Unit Head und leitete die Bereiche Kommunikation, Medien, Technologie, Einzelhandel, Reisen, Gastgewerbe und öffentlicher Sektor, die einen der größten Geschäftsbereiche von Wipro weltweit bilden. In dieser Funktion war er dafür verantwortlich, Kunden dabei zu helfen, erfolgreiche Unternehmenstransformationen voranzutreiben, die Kundenerfahrung (CX) zu verbessern, die Bereitstellung zu stärken und ein beständiges Umsatzwachstum in den von ihm geleiteten Sektoren sicherzustellen.

"Malay hat eine der größten Geschäftseinheiten bei Wipro geleitet und über ein Jahrzehnt hinweg die höchste CAGR in mehreren globalen Geschäftsbereichen erzielt", sagte Srini Pallia, Chief Executive Officer und Managing Director, Wipro Limited. "Seine Kundenorientierung und sein tiefes Verständnis der Branche machen ihn zu einer idealen Besetzung für die Leitung des strategischen Marktes Americas 1. Er ist die perfekte Führungspersönlichkeit, um das Ruder in diesem schnell wachsenden Markt zu übernehmen und das nächste Kapitel unseres Wachstums zu schreiben."

Malay kam 1996 zu Wipro und blickt auf eine mehr als 28-jährige Karriere in verschiedenen Führungspositionen in verschiedenen Funktionen, Branchen und Regionen zurück. Er verfügt über einen starken Hintergrund in den Bereichen Lieferung, beratender Verkauf und Kundenbindung.

Malay hat einen Bachelor-Abschluss in Informationstechnologie und hat das Leading Global Businesses Executive Program der Harvard Business School sowie das Advanced Program Management der Stanford University absolviert.

"Ich fühle mich geehrt, die Rolle des CEO Americas 1 zu übernehmen, ein Markt, der vor Möglichkeiten und Potenzialen nur so strotzt", sagte Malay Joshi, Chief Executive Officer, Americas 1 Strategic Market Unit, Wipro Limited. "Ich freue mich darauf, unser talentiertes Team in eine Zukunft zu führen, in der wir die Macht der Technologie nutzen können, um unser Leistungsangebot für unsere Kunden und Gemeinden weiter zu verbessern."

Malay ist Mitglied des Kulturausschusses von Wipro. Er wird von der Wipro-Niederlassung in New York City aus arbeiten.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem ganzheitlichen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 240.000 Mitarbeitern und Geschäftspartnern in 65 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com.

