Am 27. März hatten wir die Abonnenten des RuMaS Express-Service auf eine gute Trading-Chance mit ProSiebenSat.1 Media ISIN: DE000PSM7770 hingewiesen. In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "In einem bullishen Börsenumfeld sollte der Ausbruch gelingen. Wir schlagen den Einstieg ab 6,60 Euro mit einer Absicherung bei 6,40 Euro vor." Wir wollen nicht überheblich werden, aber auch dieser Trading-Tipp ist mit über 15 Prozent Aktien- und 60 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...