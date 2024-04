© Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-Bildfunk



Der KI-Dauerläufer hat in den vergangenen Wochen ungewohnte Kursschwäche gezeigt. Die Analysten von BofA-Research bekräftigen ihr Kursziel und sehen den Chip-Konzern weiter als Top-Pick.Die Nvidia-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch von über 970 US-Dollar Ende März etwa 11 Prozent verloren. Für die erfolgsverwöhnten Anleger und Fans des Unternehmens eine ungewohnte Erfahrung. Bank of America (BofA Research)-Analyst Vivek Arya betont in einem neuen Update zur Aktie, dass solche Rückgänge nicht neu sind. Es sei sogar bereits die neunte signifikante Korrektur seit der Einführung von ChatGPT Ende 2022. Verschiedene Marktfaktoren, darunter steigende Inflation, erhöhte Volatilität, …