Mit dem Anstich auf dem Hof von Familie Schultz in Worth (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Dienstag ist die Spargelsaison in Schleswig-Holstein eröffnet. Auch wenn es zu Ostern schon die allerersten Spargelstangen gab - nennenswerte Mengen kommen erst jetzt in den Verkauf. Das Herzogtum Lauenburg, das größte und älteste Spargelanbaugebiet Schleswig-Holsteins, startet mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...