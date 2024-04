Amazon.com Inc. wurde kürzlich von einer Jury in Illinois dazu verurteilt, einem Technologieunternehmen aufgrund von Patentverletzungen im Bereich Datenspeichertechnologie 525 Millionen US-Dollar zu zahlen. Die Jurymitglieder befanden, dass der Cloud-Service-Anbieter die Patente des Klägers in allen drei strittigen Fällen verletzt hat, lehnten jedoch die Behauptung ab, dass dies vorsätzlich geschah. ...

