Mit -7,16 Prozent wurde die Evotec-Aktie am Mittwoch zum größten Verlierer in MDAX und TecDAX. Danach sah es zunächst gar nicht aus, aber am frühen Nachmittag kam es zu zwei markanten Verkaufsschüben unter hohen Umsätzen. Was passiert hier gerade?

